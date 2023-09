Klaas Heufer-Umlauf: Das steckt wirklich hinter seinem Erfolg!

Mit negativen Schlagzeilen oder Ereignissen musste sich Klaas Heufer-Umlauf in seiner Showbusiness-Karriere bisher wenig herumschlagen. Anfang 2020 berichtete die Sendung "STRG_F" des NDR über angebliche Ungereimtheiten in den Sendungen "Das Duell um die Welt" und Heufer-Umlaufs Sendung "Late Night Berlin". Unter Fake-Verdacht stand unter anderem ein Einspieler, in dem Heufer-Umlauf und sein Team einen angeblich echten Fahrraddiebstahl zeigten, bei dem ein Mann auf frischer Tat ertappt wurde. Bei dem Dieb soll es sich aber um einen Laiendarsteller handeln. Er könne jeden verstehen, erklärte Heufer-Umlauf daraufhin in seiner Show, "der davon enttäuscht wurde. Dafür möchte ich mich ernst gemeint und ohne jede Ironie entschuldigen. Das war ohne Wenn und Aber ein Fehler und wird so auch nicht mehr vorkommen". Die Fehler, die gemacht wurden, seien nicht aus "Zynismus, Zuschauerverachtung oder Faulheit" gemacht worden. "Es gab Einzelfälle, bei denen wir nicht einsehen wollten, dass die Realität weniger spannend ist als das, was wir gerne auf der Showbühne sehen."

Nachhaltig hat der Vorfall dem Moderator nicht geschadet und so können sich Fans und Zuschauer sicherlich auf viele weitere TV-Momente mit ihm freuen. Vielleicht probiert sich das Multitalent, das mit "Baywatch Berlin" auch einen Podcast hat, ja auch noch in ganz neuen Bereichen aus? "Ich traue mir grundsätzlich immer alles zu", erklärte Heufer-Umlauf 2017 im Interview mit spot on news. "Das heißt aber nicht, dass das auch immer alles gut wird. Das gehört in gewisser Weise auch zu meinem Berufsverständnis. Dass ich mich erst einmal hinstelle und sage: 'Ich kann alles!' - das ist meine Behauptung. Von der Realität werden mir dann aber Grenzen aufgezeigt. Die Leute lassen mich Sachen machen oder nicht. Mein Standpunkt ist und bleibt aber, egal um was es geht: 'Selbstverständlich kann ich das!'"