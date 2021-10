Knabbern ohne Reue: 25 Snacks unter 100 Kalorien

GEMÜSE

10 OLIVEN (59 kcal): Eine Handvoll Oliven macht happy, aber nicht dick, also her damit!

1 PORTION SAUERKRAUT: Ca. 100 g haben nur 53 Kalorien und regen zudem die Verdauung an.

BROKKOLI (88 kcal): Ein ganzer Kopf Brokkoli hat weniger als 90 Kalorien. Etwas Sojasoße drüber, fertig!

PAPRIKA (40 kcal): Ruck, zuck aufgeschnitten und nebenbei gesnackt. By the way: Die geniale Schote ist besonders reich an Vitamin C, was die Fettverbrennung ankurbelt.

7 TOMATEN (95 kcal): Gehen immer, sind lecker und gesund.

SÜSSES

10 SMARTIES (95 kcal): Na, wessen Kinderherz schlägt hier auch höher? Ein kleiner Haufen hat nicht mal 100 Kalorien.

KLEINES SOFTEIS (66 kcal): Sieht aus wie Zucker pur, ist aber halb so wild! Nur die Waffel müssen wir weglassen …

3 BUTTERKEKSE (65 kcal): Quadratisch, praktisch, problemlos: im Dreierpack noch weit entfernt von den 100 Kalorien.

10 GUMMIBÄRCHEN (82 kcal): Wer es schafft, nach zehn Stück aufzuhören, hat hier kein Problem!

1 SCHOKOKUSS (86 kcal): Hätten wir nicht gedacht, aber auch dieser Kollege ist von der leichten Truppe!