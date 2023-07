Knossi: Hochzeit in Las Vegas! Er hat seiner Freundin Lia das Ja-Wort gegeben

Der Internet-Star hat seine Liebste spontan mit einer Hochzeit in der Wedding Chapel während ihres Urlaubs in Las Vegas überrascht. Die Trauung dauerte etwa 30 Minuten und kostete zwischen 600 und 700 Dollar, wie Knossi jetzt seinen Fans auf Instagram erzählt. Ganz amtlich ist die Hochzeit jedoch nicht. "Und für alle, die jetzt meinen bei Wikipedia, ich bin verheiratet oder so: Es ist eine Commitment Ceremony, ohne Papiere, just for fun", stellt er klar. Nach der spaßigen Aktion lud er seine Lia zu Burger und Pommes in ein Schnellrestaurant ein. Ob die beiden sich nochmal in Deutschland ganz offiziell das Ja-Wort geben? Das bleibt vorerst ihr süßes Geheimnis...