Jens "Knossi" Knossala: Freundin, Kinder, Vermögen – Das wusstest du noch nicht über den Entertainer

Der Entertainer, der mit bürgerlichem Name Jens Heinz Richard Knossalla heißt, ist selbsternannter "König des Internets", weshalb ihn seine Twitch- und YouTube-Fans oft mit Krönchen auf dem Kopf zu sehen bekommen. Knossi wurde in Rastatt geboren und absolvierte nach dem Schulabschluss zunächst eine Ausbildung zum Bürokaufmann, die er jedoch schnell an den Nagel hängte.

Nachdem er 2008 zum ersten Mal bei der Spielshow "WipeOut – Heul nicht, lauf!" im TV zu sehen war, schnappte sich der heute 36-Jährige einige kleine Schauspielrollen in "Richter Alexander Hold", "Lenßen & Partner", "K11 – Kommissare im Einsatz" und in der Daily Soap "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". Zeitweise moderierte er außerdem die RTL-Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet". Sein letztes Abenteuer war die Survival-Show "7 vs. Wild" auf YouTube – dort kämpfte er sieben Tage allein auf einer tropischen Insel im Süden Panamas ums Überleben.