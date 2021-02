Knossi: Diese junge Influencerin ist seine neue Freundin

Wenn Jens Heinz Richard Knossalla auf der Bühne seine Krone aufsetzt, rutscht der gelernte Bürokaufmann in die Rolle des „König des Internets“. Geboren wurde der gebürtige Baden-Württemberger 1986 im beschaulichen Malsch. Die bürgerliche Ausbildung wurde ihm schnell zu langweilig, so begab sich der Entertainer auf die große Bühne. Seit seinem ersten Auftritt in der Spielshow „WipeOut – Heul nicht, lauf!“ 2008, ist Knossi nicht mehr von dort wegzudenken. Ob „mieten, kaufen, wohnen“, „Richterin Barbara Salesch“ oder „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, alles was die deutsche Fernsehlandschaft so hergibt, hat der Entertainer ausprobiert.