König Charles: Bittere Neuigkeiten - Stollen-Flaute im Buckingham-Palast

Seit 2015 schickte Bäcker Rüdiger Zopp seinen Christstollen, der bis zur Reife im Glockenturm der Dresdner Frauenkirche lagert, an Charles’ Mama Elisabeth. Eine Win-win-Situation. Postwendend kam ein Dankesschreiben der Queen mit königlichem Hofsiegel inklusive Spende für die Kirche zurück. "Das hat mir und der Bäckerei damals Aufwind gegeben. Ich war in aller Munde", erinnert sich Rüdiger Zopp laut "Freizeitwoche".

An den Buckingham-Palast in London schickt er in diesem Jahr zum ersten Mal keine leckeren Backwaren: "Zu King Charles habe ich nicht so eine Verbindung. Deshalb geht kein Stollen mehr an den Hof", erklärt der Bäcker gegenüber "Freizeitwoche". Ob der König weiß, welche Köstlichkeit ihm da entgeht?