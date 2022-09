König Charles: Die Last der Krone erdrückt ihn jetzt schon!

Während Charles noch versucht, den Verlust seiner Mutter zu verkraften, bahnt sich bereits Ärger an. Nach dem gezielten Einsatz einer einzigen Träne und der Zurschaustellung des einzigen Geschenks der Queen – ein Paar Perlen-Ohrringe – düste Schwiegertochter Meghan (41) mit Harry (38) wieder in die USA. Trotz warmer Worte und gemeinsamer Auftritte während der Trauerfeierlichkeiten ist der Streit in der Familie keineswegs beigelegt. Harry hat zudem für dieses Jahr die Veröffentlichung seiner Memoiren angekündigt, die für neuen Zündstoff sorgen dürften. Und ob König Charles für so ein nahendes Sturmtief schon gewappnet ist? Fraglich...

