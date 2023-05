König Charles: Drama bei Krönung! Er war todtraurig

Nach der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey fand im Buckingham Palace ein Familienessen statt. Wie die "Daily Mail" berichtet, sollen dort ein paar emotionale Worte des frisch gekrönten Königs gefallen sein: So soll sich Charles erst einmal bei allen, die seinen Krönungstag so besonders gemacht haben, bedankt haben. Anschließend widmete er seinem Enkel Archie einige Worte. Nachdem er auf seine anderen Enkel Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis sein Glas erhob, da sie sich so wacker während der Krönungszeremonie geschlagen hatten, stieß er auf "diejenigen" an, die "nicht dabei" waren und wünschte Archie alles Gute zu seinem Geburtstag, mit dem Nachsatz "wo auch immer du bist".

Auch interessant

Wird König Charles seiner Rolle als neues königliches Oberhaupt gerecht werden? Was ihn daran hindern könnte, erfährst du hier im Video: