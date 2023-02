König Charles: Er widersetzt sich dem letzten Wunsch seiner Mutter

Eigentlich ist es üblich, dass die Partner des britischen Oberhaupts lediglich die "Gemahlen" der Königin bzw. des Königs sind. So wurde es zumindest von Queen Elizabeth gehandhabt. Doch Charles' will diese Tradition scheinbar nun ändern: Bereits in den letzten Wochen wurde Camillas Wohltätigkeitsorganisation umbenannt in "The Queen’s Reading Room". Davor hieß sie noch "The Duchess of Cornwall’s Reading Room".

Gegenüber der "Daily Mail" berichtete außerdem eine Quelle, dass im Palast scheinbar die Meinung herrsche, "dass Queen Consort schwerfällig ist und es einfacher sein könnte, wenn Camilla einfach als die Königin bekannt sein wird." Deshalb wird am 6. Mai nicht nur Charles in der Westminster Abbey gekrönt - sondern auch Camilla! Was die Queen wohl dazu sagen würde?

Auch interessant

Neben Camilla gibt es noch eine andere Frau im Leben von König Charles, die im Hintergrund die Fäden zieht. Wer es ist, erfahrt ihr im Video!