Königin Camilla: Krönung nur unter einer Bedingung!

Wird sie ihren Willen durchsetzen können? Neben König Charles wird natürlich auch seine Frau Camilla Parker-Bowles in der Zeremonie gekrönt. Doch genau deswegen, will die 75-Jährige nun auch ihre eigenen Regeln machen. Wie die "The Times" berichtet, ist es ihr Wunsch für die Krönung, dass ihre fünf Enkel den Baldachin halten, während sie gesalbt wird. Das gab es zuvor noch nie, da diese Aufgabe eigentlich den Herzoginnen vorbehalten ist und die Enkel der Königsgemahlin auch nicht in direkter Linie mit der britischen Königsfamilie verwandt sind. Ein Insider der Zeitung berichtet nun, wie wichtig Camilla ihr Anliegen ist: