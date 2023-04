König Charles: Herzzerreißende Aufnahmen! Seine Kräfte lassen nach

Bereits am Anfang seines dreitägigen Staatsbesuchs wirkt Charles angeschlagen. Mit Verspätung kommen er und Camilla im weinroten Bentley vor dem Brandenburger Tor an. Während er sich vor den Kameras in Topform präsentiert, wirkt er abseits des Rampenlichts kränklich. Doch pflichtbewusst schüttelt er Hunderten Menschen die Hände. Er möchte seine Rolle perfekt ausfüllen. Als der erste Teil seines Termins vorbei ist, sieht es so aus, als müsse er sich hinsetzen, Hilfe suchend stützt er sich ab.

Doch zum Ausruhen bleibt keine Zeit. Rund 30 Programmpunkte in drei Tagen. Eine Mammutaufgabe, schon für einen jungen Menschen. Das findet auch Adelsexperte Jürgen Worlitz, der mit uns vor Ort ist. "Hier ist eine uralte Monarchin durch einen alten Monarchen ersetzt worden. Normalerweise kommen weitaus Jüngere in das Amt. Dass man Charles sein Alter anmerkt, ist offensichtlich", sagt er.