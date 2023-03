König Charles: Schlag für Camilla! Er hat sie mit einer 32-Jährigen betrogen

Die australische Schauspielerin ist vor allem eins: Jung, schön, sexy – und Diana tatsächlich wie aus dem Gesicht geschnitten. Dass Charles ausgerechnet mit einem Diana-Double mutmaßlich eine Affäre hatte, ist schon eine Demütigung der Extraklasse. Ob die Ehe der beiden sich davon erholt?

Warum sich Elizabeth Debicki auf den wesentlich älteren Charles einließ, kann wohl auch nur sie selbst beantworten. Vielleicht fühlte sie sich geschmeichelt, dass sich ihr Serien-Ehemann im Original für sie interessierte...

Und einem echten König so nahe zu kommen, das hat man ja auch nicht alle Tage. Wie man hört, hat Charles über seine engsten Mitarbeiter ein Treffen mit der Blondine arrangieren lassen. Was zunächst als Arbeitstermin galt, wurde schnell zu einer Romanze, dann zu einer heißen Affäre. Ob sich der König tatsächlich besser fühlte, als er seine in Tränen aufgelöste Ehefrau seine bittere Rache unter die Nase hielt?

Camilla soll, wie "Das Neue" berichtet, von der Boshaftigkeit erschrocken und zutiefst verletzt gewesen sein. So sehr, dass sie vielleicht nicht mal mehr an seiner Seite die Königsgemahlin sein will? Gemunkelt wird jetzt, dass sie in Erwägung gezogen hat, zu ihrem Ex-Mann Andrew Parker-Bowles zurückzukehren. Trotz der Scheidung 1995 verbindet die zwei noch immer eine freundschaftliche, ja sogar innige Beziehung. Auch ihre gemeinsamen Kinder Laura und Tom werden die zwei für immer vereinen. Es ist die Frage, ob Charles zu weit gegangen ist. Seine bittere Rache – er könnte sie schon bald mehr als bereuen…

