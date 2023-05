König Charles: Tränen-Drama! Er kann nicht mehr

Daher blieb es auch bis zum Schluss spannend: Würde Familie Sussex zur Krönung kommen? Irgendwann war die royale Katze aus dem Sack. Harry reiste an – aber ohne Ehefrau Meghan. Die ließ sich wegen des 4. Geburtstages ihres Sohnes Archie entschuldigen. Offiziell! Inoffiziell weiß jeder: Sie meidet die Königsfamilie. Doch Charles war zunächst überglücklich, dass sein verlorener Sohn an diesem Tag an seiner Seite sein würde.

Aber nach der großen Freude kamen die bitteren Tränen. Denn die Familie bleibt weiter gespalten. Sein Sohn entschied: Ja, ich komme – bin aber schnell wieder weg, will zurück zu meiner Familie in die USA. Harrys Erscheinen war also alles andere als der Versuch einer Versöhnung. Vielmehr ein Anstandsbesuch, der auf das Nötigste beschränkt war. Und daher weint ein Vater um seinen Sohn, den er vielleicht für immer verloren hat. Das kann keine Krone dieser Welt wettmachen.

