König Charles & Camilla: Ehedrama hinter verschlossenen Türen!

Und so soll sich die Geschichte ereignet haben: Camilla traf bei einem Spaziergang in Wiltshire vor einiger Zeit ihren Ex-Mann Andrew Parker Powles wieder. Die beiden unterhielten sich, waren gleich wieder sehr vertraut miteinander. Sie gestand ihm: Im Moment würde es ihr nicht gut gehen, sie fühle sich von Charles vernachlässigt.

Andrew hörte sich an, was die Frau, mit der er 22 Jahre verheiratet war, zu sagen hatte. Er war verständnisvoll, trocknete ihre Tränen und dann soll Camilla schwach geworden sein. Als sie es ihrem Gatten schließlich beichtete, hoffte sie auf Vergebung, erklärte ihm, dass es nie so weit gekommen wäre, wenn sie sich nicht so vernachlässigt gefühlt hätte. Doch so sehr Charles Camilla auch immer geliebt hat, diesen Verrat kann er nicht verzeihen. Er will angeblich die Scheidung! Wenn sich die Wogen bis zur Krönung nicht glätten, wird er der erste König Englands ohne Königin an seiner Seite...