König Charles vor der Körnung: Seine Schwester Anne redet über das Ende der Monarchie

Am morgigen Samstag, den 06.05.2023, ist es soweit - König Charles wird zum König von England gekrönt. Ab 10:20 Uhr Ortszeit soll die Krönungsprozession vom Buckingham Palace aus in Richtung Westminster Abbey beginnen. Endlich wird der 74-Jährige in die Fußstapfen seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. treten. Nun, kurz vorher, wurden jedoch Stimmen über ein Ende der Monarchie laut - und das ausgerechnet aus den eigenen Reihen. Jetzt äußerte sich nämlich seine Schwester Prinzessin Anne zu der Diskussion.