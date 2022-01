König Felipe & Königin Letizia: Süßer Liebes-Hammer!

Hach, die erste große Liebe, wir alle können uns noch an sie erinnern. Jetzt hat es allen Anscheins nach auch Kronprinzessin Leonor erwischt! Spanische Medien berichten, dass die 16-Jährige wohl aktuell heimlich auf Wolke 7 schwebt. Seit August 2021 besucht die spanische Thronfolgerin jetzt das Elite Internat „United World College Of The Atlantic“ in Wales. Der perfekte Ort, um weit weg von den königlichen Eltern eigenständig zu lernen und neue Freundschaften zu schließen. Aber ist es wirklich nur Freundschaft?