König Juan Carlos: Tiefer Fall! Jetzt wird es richtig bitter

Seine Ex-Geliebte Corinna zu Sayn-Wittgenstein hat angeblich so einiges gegen den ehemaligen König von Spanien in der Hand. In der neuen Doku "Juan Carlos – Liebe, Macht, Verrat" packt sie aus. Sie führt das Kamerateam zu einem Raum, zeigt hinein und sagt: "Sie sind die Ersten, die das sehen. Diese Dokumente werden sehr wichtig werden." Um welche Unterlagen es sich genau handelt, verrät sie nicht, aber eins ist sicher: Corinna zu Sayn-Wittgenstein will den König büßen lassen für all das, was er ihr über Jahre angetan hat. "Ich hoffe, dieser Fall wird zum Präzedenzfall, um Frauen zu schützen, die von mächtigen Männern missbraucht werden."

Corinna und der König – es begann als Affäre. Juan Carlos war verrückt nach der Deutschen. "Er rief mich wahrscheinlich zehn Mal am Tag an. Er schickte mir Hunderte von Briefen." Doch irgendwann wurde sie ihm anscheinend zu gefährlich. Weil sie zu viel wusste? Vielleicht auch die Wahrheit hinter den Korruptionsvorwürfen? Juan Carlos soll ihr angeblich 65 Millionen geschenkt haben. Als Schweigegeld?

Die schöne Blondine behauptet, dass der 85-Jährige sie loswerden wollte. Und das um jeden Preis. Einmal sei sie in ihrem Hotelzimmer bedroht worden: "Wenn du die Anweisungen nicht befolgst, könntest du wie Prinzessin Diana in einem Tunnel sterben", habe der Unbekannte gesagt. Doch Corinna zu Sayn-Wittgenstein will nicht länger schweigen. Jetzt schlägt sie zurück.

