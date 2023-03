Königin Letizia & König Felipe: Seine Skandal-Vergangenheit zerstört die glückliche Familie!

Als im Zarzuela-Palast das Telefon klingelte, hob Ex-Königin Sofia den Apparat an. "Isabel ist schwanger, wir haben ein Problem", sagte die aufgeregte Frau am anderen Ende der Leitung. „Entschuldigung, ihr habt ein Problem, wir nicht“, antwortete Sofia. Dann legte sie auf. Wo rum es bei dem mysteriösen Anruf ging? Um die uneheliche Tochter von König Felipe! So wird es zumindest aus dem spanischen Palast berichtet.