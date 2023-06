König Willem-Alexander & Königin Maxima: Fremdgeh-Skandal! 24-Jährige zerstört ihre Ehe

Er führt ein Leben in der Öffentlichkeit, trifft Staatsmänner in aller Welt, hält große Reden vor breitem Publikum. All das meistert Willem-Alexander der Niederlande völlig seriös, ohne mit der Wimper zu zucken. Doch kaum trifft er auf eine junge, niederländische Sportlerin, wirft ihn das komplett aus der Bahn. Er lächelt verlegen, läuft rot an, fasst sich nervös an die Stirn, stammelt ein: „Hallo!“ Unglaublich, bei was für einem fiesen Fremd-Flirt er erwischt wurde! Ehefrau Maxima dürfte richtig sauer sein.