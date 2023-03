Königin Beatrix: Ski-Unfall! Große Sorge um die Monarchin

Diesmal war es Beatrix, die aus den Bergen gerettet werden musste – ausgerechnet an dem Tag, als ihr geliebter Sohn vor elf Jahren von einer Lawine verschüttet worden war. Die 85-Jährige kam im Vergleich glimpflich davon, brach sich "nur" das Handgelenk. "Sie hat sich inzwischen einer Operation unterzogen und ist in die Niederlande zurückgekehrt. Die Prinzessin ist ansonsten bei guter Gesundheit und wird sich zu Hause von ihrem Bruch erholen", ließ der Hof verkünden.

Viel mehr als ihr kaputtes Handgelenk müssen Beatrix die schrecklichen Erinnerungen an Frisos fatalen Unfall schmerzen. Die Notärzte, das Krankenzimmer – all das ließ sie an ihren Sohn und seinen Todeskampf denken. Der erfahrene Skifahrer war damals am Arlberg 20 Minuten unter einer Lawine begraben gewesen, bevor er gefunden und wiederbelebt wurde. Mit seiner Frau Mabel hielt Beatrix damals Wache an Frisos Seite. Tagelang. Doch nach fast eineinhalb Jahren im Koma starb der Familienvater an den Folgen des Hirnschadens. Diese Monate zwischen Hoffen und Bangen wird die ehemalige Königin nie vergessen.

Ob ihr eigener Unfall jetzt ein Zeichen des Himmels war, das Skifahren aufzugeben? Beatrix aber lässt sich nicht von einem Rückschlag unterkriegen.

Auch interessant