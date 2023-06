Königin Camilla: Alkoholdrama! Charles greift zum letzten Mittel

Am Tag sieht ihr die freundlich dreinblickende Dame auf die Finger. Zu Hause im Londoner Clarence House hat das Personal die Anweisung, Camillas Alkoholwünsche nach Möglichkeit zu überhören. Für die Königin ist das keine Überraschung, sie weiß, dass Charles nur aus Liebe handelt. Wenn da nur nicht ständig dieser Drang nach einem guten Tropfen wäre!

Inzwischen hat die Hofdame in Absprache mit dem Chef-Butler schon so manches Geheimversteck der Königin entdeckt. Mal steckt eine Whiskyflasche in einem Stiefel, mal ein Spätburgunder in einer riesigen Vase aus feinstem Porzellan. Charles hatte Camilla schon einmal in eine schottische Klinik gebracht, wo man sie von ihrem Laster befreien sollte. Eine Zeit lang ging es gut. Jetzt würde es niemanden wundern, wenn die Königin dort bald wieder eine längere Auszeit nimmt.