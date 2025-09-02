Dass Camilla, die sich unter anderem auch für Wohltätigkeitsorganisationen für Opfer häuslicher Gewalt einsetzt, bisher nicht über die Geschehnisse geredet hat, soll laut Harri eine bewusste Entscheidung gewesen sein. Sie habe das Gefühl gehabt, dass ihr Vorfall zwar erschreckend, aber weniger schwerwiegend als andere Fälle gewesen sei. "Sie wollte nicht auf Kosten ihrer Erfahrungen Aufmerksamkeit auf sich lenken", so Low.