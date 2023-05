Königin Camilla: Erbitterter Kampf um ihre Liebe

Camillas Weg auf diesen Thron gehört sicher zu den außergewöhnlichsten, die je eine britische Königs-Gattin zurücklegen musste. Jahrzehntelang war sie die bekannteste heimliche Geliebte der Welt. Seit ihre Verbindung zu Charles 1992 öffentlich wurde, kam Camilla lange nicht mehr aus den Schlagzeilen. Sie wurde als diejenige verachtet, die Diana aus der Ehe mit Charles weggegrault hat. Man konnte noch die intimsten Telefonate des Paares nachlesen, die illegal öffentlich wurden.

Die englische Presse fand immer neue Bosheiten, um sie zu beschreiben. "Alter Kessel, alte Forelle, alter Beutel, Pflaume, Raubvogelmiene, Pferdegesicht, fett, mager, verwittert" war unter anderem zu lesen. Charles’ Mutter, Queen Elizabeth II., zeigte ihr lange die kalte Schulter.

Dabei war es Camilla fast in die Wiege gelegt, eine Rolle bei Hofe zu spielen. Schon als zehnjährige Schülerin verkündete Camilla ihrer Klasse: "Meine Urgroßmutter Alice Keppel war die Geliebte des Königs. Somit zählen wir praktisch zum Königshaus." Tatsächlich würde sich in ihrem Schicksal das Leben ihrer Vorfahrin widerspiegeln: Auch Camilla wurde seit ihrer ersten Begegnung 1970 mit Charles die Frau, die er liebte, weil sie ihn verstand und zu nehmen wusste. Und er für sie der Mann, mit dem sie den Humor und die Sicht auf das Leben teilte.

Aber Unterschiede gibt es auch. Alice Keppel (1869–1947) wurde nie in der Öffentlichkeit geschmäht, und sie wäre nie die Frau von König Edward VII. (1841– 1910) geworden. Doch auch bei Camilla stand diese Entwicklung mehr als einmal auf der Kippe. Charles’ Mutter stellte sich immer wieder quer. Erst der Ex-Erzbischof von Canterbury, George Carey, brach öffentlich das Eis für sie. "Es wäre das Natürlichste, dass sie heiraten“, sagte er. „Im christlichen Glauben geht es immer um Vergeben. Wir machen alle Fehler. Ganz offensichtlich herrscht zwischen den beiden eine starke Liebe, die vermutlich schon in ihren jungen Jahren entstand und die Jahre überdauert hat." Camilla musste sich trotzdem erst lange Zeit in der Öffentlichkeit bewähren, bis die Hochzeit schließlich 2005 stattfinden konnte. Das jedenfalls ist ihr gelungen.

