Königin Camilla: In großer Trauer! Jetzt muss sie ganz stark sein

Wie die "Daily Mail" berichtet, verstarb Camillas erste Liebe Anfang des Monats mit nur 77 Jahren. Kevin Burke, den Camilla auf Veranstaltungen der britischen High Society kennenlernte, hatte zwar nur eine kurze Affäre mit der Mocharchin, doch sprach trotzdem immer in den höchsten Tönen von ihr. In der Biografie von Jessica Jayne "The Duchess of Cornwall her story and secrets", packte Kevin Burke über seine frühere Liebe aus: "Ich hatte die beste und lustigste Partnerin, die ich mir hätte wünschen können. Camilla war so beliebt und obwohl sie keine Schönheit war, war sie attraktiv und sexy".

Die genaue Todesursache von Kevin Burke ist nicht bekannt. Seine Beerdigung wird voraussichtlich im September stattfinden. Ob Camilla daran teilnehmen wird, ist bislang noch unklar.