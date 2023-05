Königin Camilla: Pikante Szenen bringen sie in Erklärungsnot!

"Ich möchte in deinem Höschen leben. Lass mich dein Tampon sein" - ein unvergessliches Zitat von König Charles, das er damals seiner Geliebten Camilla in den Hörer raunte. Inzwischen hat die ehemalige Bürgerliche den Schritt hin zur Königsgemahlin geschafft. Und wenn man einen Blick in die Vergangenheit der heute 75-Jährigen wirft, erkennt man, dass sie bereits in der in jungen Jahren ein Händchen für einflussreiche Männer hatte.

Das hat Camilla womöglich von ihrer Urgroßmutter geerbt. Wie "BILD" berichtet, soll Uroma Alice Keppel den früheren König Edward VII. um den Finger gewickelt haben. Und mit dieser Anekdote hält Camilla nicht hinter den Berg. Nach "BILD"-Informationen soll die heutige Königsgemahlin beim ersten Kennenlernen zu Charles gesagt haben: "Wissen Sie, Sir, meine Urgroßmutter war die Mätresse Ihres Ur-Urgroßvaters. Also, wie wär’s?" Ziemlich selbstbewusst!