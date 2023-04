Königin Camilla: Triumphgeschrei! Ihr jahrelanger Kampf zahlt sich endlich aus

Königin Camilla stand zuletzt gewaltig unter Beschuss! Prinz Harry führte einen öffentlichen Krieg gegen seine königliche Familie und ließ auch an der Frau seines Vaters kein gutes Haar. Doch das Bild, was Prinz Harry von Königin Camilla gezeichnet hat, entspricht nicht der Wahrheit, wie Autorin Angela Levin gegenüber "Das Neue" berichtet: "Ihre Mitarbeiter zum Beispiel arbeiten zum Teil seit über 25 Jahren mit ihr zusammen. Ich denke, das sagt einiges über sie als Mensch und ihren Charakter aus." Weiter beteuert sie: "Camilla ist z. B. überhaupt nicht nachtragend, sie nimmt dich so, wie du bist. Und dann: Wie viele Frauen kennen Sie, die 35 Jahre lang auf einen Heiratsantrag warten würden?"

Doch es ist nicht das erste Mal, dass Königin Camillas Charakter in Verruf gerät. In der Vergangenheit soll Lady Diana ihre Konkurrentin als "Rottweiler" bezeichnet haben und würde vom britischen Volk für ihre Affäre mit dem Thronfolger gehasst! Ob sich das auf die Geliebte des heutigen Königs ausgewirkt hat? Die Autorin kennt die Antwort: "Ja, absolut! Aber sie wusste, dass das irgendwann auch vorbeigehen würde. Am Ende waren es ganze zehn Jahre. In dieser Zeit hat Camilla sich sehr zurückgezogen, blieb viel zu Hause bei der Familie. Die Menschen in ihrem Umfeld unterstützten sie und machten ihr den Mut, weiterzumachen. Sie wollte Charles nicht aufgeben. Und er wiederum wollte nicht, dass sie geht."

Eine schwere Zeit für das royale Traumpaar. Doch Camilla und Charles haben es geschafft und einer Krönung steht nun nichts mehr im Wege - auch nicht die bösen Zünglein, die gegen die Frau des Königs wettern. Denn laut Angela Levin steht eines fest: "Sie wusste auf jeden Fall schon lange, was eines Tages auf sie zukommt. Aber sie hatte davor nie Angst. Ihr oberstes und erklärtes Ziel ist es, zeitlebens König Charles mit aller Kraft zu unterstützen. Sie kümmert sich auch um viele Charity-Organisationen, die ihr am Herzen liegen. Alles in allem: Ich denke, sie wird durchaus einen perfekten Job machen."

