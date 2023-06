Königin Camilla: Skandal hinter den Palastmauern! Verliert sie die Krone?

Vor Kurzem bei einem Besuch in Nordirland musste man sie nicht zwei Mal fragen, ob sie ein Gläschen Pink Gin probieren möchte. Dabei war es noch helllichter Tag! Aber es hieß: Cheers! Und weg war das Zeug. Darf sich eine Königin so verhalten?

Es heißt, dass Charles an seiner Gattin verzweifelt. Immer wieder hat er sie gebeten, endlich ihre Sucht in den Griff zu bekommen. Und Camilla hat tatsächlich schon einiges probiert: Aufenthalte in Kliniken, verschiedene Therapien – doch geändert hat das nichts. Kaum war sie wieder zu Hause, griff sie erneut zur Flasche.

Denn man sagt: Nur Alkoholikern, die wissen, dass sie ein Problem haben, kann geholfen werden. Camilla selbst aber findet, dass sie gar keine Schwierigkeiten mit Alkohol hat. So greift sie weiter fleißig zu Gin, Wein und Wodka. Und bemerkt dabei nicht, dass sie ihre Ehe, ihre Königinnen-Würde – und nicht zuletzt ihr Leben – aufs Spiel setzt!

