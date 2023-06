Prinz Harry: Fiese Klatsche! Er lässt seinen Vater eiskalt abblitzen

Es sollte ein ganz besonderes Geschenk werden, das sich König Charles für Lilibet Diana zum Geburtstag am 4. Juni ausgedacht hatte. Wie ein Insider des "OK Magazine" erzählte, sollte die Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan ein "maßgefertiges Häuschen" bekommen.

Die Berater von Charles hielten Ausschau nach einem Modell, das dem der Queen und ihrer Schwester, Prinzessin Margaret, ähnelt, in dem diese als Kinder gespielt haben. Das "kleine" Häuschen bekam die Queen zum sechsten Geburtstag und befindet sich im Besitz der Windsors. Es misst sieben Meter in der Länge und 2,5 Meter in der Breite.