König Charles: Systematische Kampagne gegen Diana aufgedeckt

Die neue Staffel von "The Crown" sorgt jetzt wieder für Furore um das britische Königshaus. Nun meldet sich Dianas ehemaliger Sekretär zu Wort, da er der Meinung ist, dass Charles' Verhalten in der Serie gegenüber Lady Diana beschönigt wurde - und das obwohl der 74-Jährige gerade deswegen bereits heftiger Kritik der Zuschauer ausgesetzt ist. Wie sehr König Charles und andere Personen damals wirklich versuchten, Diana als geistig labil darzustellen, packt der Sekretär nun im Podcast "The Scandal Mongers" aus: