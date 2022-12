Königin Letizia: Traurige Trennung kurz vor Weihnachten!

Seit Sommer 2021 geht Leonor nun schon auf das United World College of the Atlantic, ein Elite-Internat in Wales. Wie berichtet wird, soll sich die Prinzessin dort gut eingelebt hat. Sie lernt fleißig, hat Freundinnen gefunden. Zudem soll ein besonderer junger Mann Leonors Herz erobert haben. Und genau das ist der Kern des Problems: Offenbar möchte Leonor Weihnachten mit ihrem Liebsten verbringen!

Zur Erinnerung: Dabei handelt es sich um einen ihrer Mitschüler, der groß, schlank und gut aussehend sein soll und die Haare etwas länger trägt. Auch Letizia und König Felipe hätten ihn bereits bei einem Videoanruf kennengelernt. So hieß es Anfang des Jahres. Damals schien das Königspaar noch keine Einwände gegen die Beziehung zu haben. Doch das könnte sich nun ändern...