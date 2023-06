Königin Letizia: Verzweifelter Hilferuf! Wer kann ihr jetzt noch helfen?

"Es gibt einen Himmel, der mein Zuhause sein wird …" Diese Zeilen eines Liedes, die Carla postete, sind alarmierend. Spürt das junge Mädchen etwa eine tiefe Trauer in sich? Gerade erst im März war sie für eine längere Zeit im Krankenhaus, ließ sich von Psychiatern wegen ihrer Bulimie und Depressionen behandeln.

Einer ihrer Freunde, der Schauspieler Josele Ramón, sagt: "Ich sehe Carla traurig, aber ich weiß, dass sie von Menschen aufgemuntert wird, die sie lieben." Ob Letizia auch dazugehört? Immerhin ist sie ihre Tante! Gerade in schweren Zeiten braucht man seine Familie. In einem Interview klagte Carla allerdings auf die Frage, ob die Königin sie unterstütze: "Ich hatte diese Erwartung, aber sie ist immer so beschäftigt."

Aber was gibt es Wichtigeres, als füreinander da zu sein? Kein Staatsbankett, kein öffentlicher Auftritt und keine Auslandsreise kann mehr Priorität haben als die traurige Seele ihrer Nichte. Adel verpflichtet – auch zu Menschlichkeit.