Königin Maxima: Fremdflirt mit Folgen! Pikante Szenen beim Staatsbesuch

Prösterchen! Wenn man gemeinsam anstößt, soll man sich ja bekanntlich tief in die Augen schauen. Beim Staatsbankett in Amsterdam hatten Maxima der Niederlande und der französische Präsident Emmanuel Macron jedoch besonders intensiven Blickkontakt, lachten und schäkerten herum. Der heiße Flirt hatte Folgen: Frankreichs First Lady, Brigitte Macron, kochte vor Eifersucht!