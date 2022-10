Königin Maxima: Große Angst um Tochter Amalia! Sie ist im Visier der Mafia

Gerade erst war die älteste Tochter von Königin Máxima (51) und König Willem-Alexander (55) aus dem heimischen Palast ausgezogen. Sie freute sich auf ihre erste eigene Wohnung, hatte sich für ein Studium von Politik, Psychologie, Recht und Wissenschaft an der Universität in Amsterdam eingeschrieben. Doch jetzt, ganz plötzlich, soll schon wieder Schluss sein mit dem Studentenleben in Freiheit und Unabhängigkeit! Denn die niederländische Polizei und Staatsanwaltschaft sind in größter Alarmbereitschaft, was die Sicherheit der Thronfolgerin anbelangt!

Wie die holländische Tageszeitung "Telegraaf" berichtet, warnen die Behörden vor einer möglichen Entführung der Kronprinzessin. Amalia soll Ziel der niederländischen "Mocro Mafia" sein – einer extrem gewalttätigen und rücksichtslosen Verbrecher-Organisation.