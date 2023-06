Königin Maxima: Große Sorge um Willem-Alexander! Wer kann ihrem Mann jetzt noch helfen?

Bei dieser Therapie werden die Nervenzellen des Gehirns durch eine Magnetspule, die auf dem Kopf aufliegt, stimuliert. Magnetimpulse sollen dafür sorgen, die grauen Zellen im Gehirn wieder in die Balance zu bringen. "Bei Depressionen kommt es zu einem Ungleichgewicht in der Aktivität in verschiedenen Hirnbereichen", sagt der Psychiater Christian Plewnia von der Uniklinik Tübingen. Viele Patienten, die sich mit der TMS-Methode behandeln ließen, spürten eine deutliche Verbesserung ihres Leidens, wurden wieder fröhlicher, motivierter.

Auch dem niederländischen König könnte so vielleicht geholfen werden. Gerade in der letzten Zeit schien Willem-Alexander wieder stark unter seinen Depressionen zu leiden, die er offenbar von seinem Vater Prinz Claus († 76) vererbt bekam. Für Maxima ist das nur schwer zu ertragen: Schließlich verlor sie schon ihre Schwester Inés († 33) an diese Krankheit – sie nahm sich vor genau fünf Jahren das Leben.

Trotz der Schicksalsschläge hat die sonst so fröhliche Königin nie aufgehört zu hoffen. Jetzt könnte ihre Zuversicht endlich belohnt werden.