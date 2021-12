Königin Maxima: Ihr Herz ist gebrochen!

Wie Amalia der Niederlande nun offenbart, gab es immer wieder Zeiten in ihrem Leben, in denen es ihr gar nicht gut ging! So erläutert sie via "Twitter": "Ich habe mich in meiner Haut nicht wohlgefühlt. Lange Zeit habe ich mich in den Schlaf geweint." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf Amalia werfen. Um mit solchen Momenten besser klar zu kommen, hat sich die Prinzessin auch für psychologische Hilfe entschieden: "Das ist kein Tabuthema! Wenn ich Bedarf habe, mache ich einen Termin und dann bin ich wieder bereit für einen neuen Monat." Das bei so viel Offenheit vor allem Königin Maxima zu kämpfen hat, ist kaum verwunderlich! Schließlich ist es kein Geheimnis, dass für die gebürtige Argentiniern das Wohl ihrer Kinder stets im Vordergrund steht...