Königin Maxima ist genervt: Tohuwabohu hinter den Palastmauern!

Gerichtet sind diese Worte an ihren bockigen Ehemann und dessen ebenso bockigen Bruder Prinz Constantijn, der findet laut "Neue Post": "Ich habe nichts falsch gemacht. Ich muss mich nicht entschuldigen." Worum es bei dem Bruderzwist überhaupt geht? Um ein kleines Foto von Constantijns Tochter Eloise. Im Badeanzug. Constantijn findet das halb so wild, Willem aber mehr als unangebracht für ein Mitglied der Königsfamilie.

Das Bild wurde für eine TV-Sendung gemacht. Eloise zeigte sich sehr offenherzig. Manchen Niederländern gefiel das, anderen aber ganz und gar nicht. Und Willem gefiel es eben überhaupt nicht. Weil: Der König will nicht, dass seine Familie mit solchen Dingen von sich reden macht. Schließlich seien sie Repräsentanten und keine Reality-TV-Sternchen. Ein Wort gab das nächste – und am Ende haben die Brüder nicht mehr miteinander gesprochen.

Über Tage ging das so. Bis Maxima intervenierte. Beide hätten ihre Standpunkte sehr deutlich gemacht. Und man dürfe ja auch in einer Familie unterschiedliche Ansichten haben, predigte sie, wie "Neue Post" berichtet. "Einigen wir uns darauf, dass wir uns in diesem Punkte nicht einigen können." Die gebürtige Argentinierin ließ nicht locker, bis beide Brüder endlich nachgaben und sich die Hand reichten.

Was für ein Drama wegen eines kleinen Fotos! Jetzt ist endlich wieder Ruhe eingekehrt im Palast. Ziemlich sicher aber ist, dass es in naher Zukunft keine freizügigen Fotos von den Oranjes mehr zu sehen gibt. Einen Streit mit dem König will niemand mehr riskieren.

