Königin Máxima und König Willem-Alexander: Jetzt eskaliert der Streit

Auch Willems Eltern, Prinzessin Beatrix (83) und Prinz Claus († 76), waren nicht allzu gut auf ihr Nachbarland zu sprechen. Das lag aber vor allem an den fragwürdigen Machenschaften von Belgiens Ex-König Albert (87), Philippes Vater. Das Drama rund um dessen uneheliche Tochter Delphine Boël (53) soll auch ein Streitpunkt zwischen Máxima und Mathilde von Belgien (48) sein. Zwar verstehen sich die beiden Frauen wirklich gut, doch wird ihre Freundschaft immer wieder auf harte Proben gestellt.

Auch in Erziehungsfragen sind sie sich nicht einig. Das niederländische Königspaar soll seine drei Töchter an der langen Leine erwachsen werden lassen, während im belgischen Palast Strenge und Disziplin herrschen sollen. Den Kontrast sehe man laut Debels gut an den beiden Kronprinzessinnen: "Elisabeth sieht zwar manchmal etwas steif aus, ist aber zumindest nicht arrogant, was bei Amalia zum Problem werden dürfte."