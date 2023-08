Königin Maxima & Willem-Alexander: Ein kleiner Sohn für das Königspaar

Und Maxima ist für ihre Familie dabei der Fels in der Brandung. Ob es nun die Depressionen ihres Ehemannes sind oder die furchtbaren Drohungen gegen ihre Tochter Amalia durch die marokkanische Mocro Maffia: Die Königin navigierte mit sicherer Hand durch den Sturm des Lebens. Umso glücklicher ist sie jetzt, alle um sich zu wissen! Doch bald wird sich das ändern. Abiturientin Alexia will nun ein Jahr ihre Freiheit genießen. Amalia, die wegen der Drohungen ihr Studium an der Uni Amsterdam ausgesetzt hatte, muss eine Entscheidung treffen, wie es weitergehen soll. Man munkelt von einer Art Exil in Madrid. Aber wie verkraftet die Beziehung zu dem Unternehmersohn Isebrand K., mit dem es ihr sehr ernst ist, so eine Trennung? Nesthäkchen Ariane dagegen lebt zwar noch zu Hause, aber ist mitten in der Pubertät und nabelt sich ebenfalls ab.

Kein Wunder, dass Maxima daran denkt, sich einen Herzenswunsch zu erfüllen. Denn das Familiennest Huis ten Bosch ist bald leer! Man munkelt, die Königin erwäge, einen kleinen Jungen zu adoptieren. Sie hat noch so viel Liebe zu geben …