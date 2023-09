Königin Maxima: Einsam! Jetzt wird sie von allen verlassen

Wie muss es sich da anfühlen, wenn ihre drei "Meisjes" sie nicht mehr so sehr brauchen wie früher und langsam ihrer eigenen Wege gehen? Einzig die Kronprinzessin kehrte wieder in den Schoß ihrer Familie zurück. Allerdings aus traurigem Grund: Amalia wird immer wieder bedroht und musste aus Sicherheitsgründen ihr Studentenleben in Amsterdam aufgeben. Die Kronprinzessin lebt nun wieder im Palast Huis ten Bosch, somit ist Maximas Nest immerhin noch nicht ganz leer. Aber für wie lange?