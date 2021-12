Königin Máxima: Zuckersüße Nachrichten zum Jahresende! Ihr Glück ist perfekt!

Ein wahres Glück für Mama Maxima, denn zuletzt steckte sie in einer ziemlichen Psycho-Krise. Die Königin litt unter dem "Empty-Nest-Syndrom" (Leeres-Nest-Syndrom), fühlte sich durch den Auszug ihrer beiden älteren Töchter im Palast total allein. Amalia ist für ein Sabbatjahr im Ausland, verbringt ansonsten viel Zeit mit ihrer ersten großen Liebe Isebrand K.. Und Alexia bereitet sich gerade am "United World College of the Atlantic" in Wales auf ihr internationales Abitur vor.

Umso schöner, dass jetzt wieder alle zusammengekommen sind, um zu feiern, zu reden, Ausflüge zu machen. Unter das Foto schrieb Maxima auf Instagram: "Gemeinsam zu Hause."