Königin Máxima: Knallharter Neuanfang! Sie zieht einen Schlussstrich

Máxima wagt einen Neuanfang

Angefangen hat Máxima dabei gleich mit ihrem eigenen Kleiderschrank. Denn sie trug früher ihre teuren Designer-Outfits nur ein einziges Mal. Jetzt werden die teuren Klamotten zu Terminen noch einmal angezogen. Vorbildlich! Und damit auch wirklich keinem entgeht, was für einen Wandel die Königin da einläutet, setzt sie sogar die identischen Accessoires ein!

Aber ihr Plan geht noch viele Schritte weiter. Máxima und Willem-Alexander zeigen sich nun viel öfter volksnah und wollen ein Königspaar zum Anfassen sein. Denn ihrem Ehemann wurde immer wieder eine gewisse Kühle im Umgang mit Menschen unterstellt. Doch Máxima hat ihn weichgeklopft, erklärte ihm, wie wichtig der direkte Kontakt mit seinem Volk sei. Mit Erfolg! Willem-Alexander unterstützt jetzt ihr Vorhaben, wo er nur kann.

Einer der größten Kritikpunkte an dem Königspaar waren seine teuren Reisen ins Ausland. Vor allem in Zeiten, in denen die Niederländer wegen der Corona-Pandemie zu Hause bleiben mussten. Máxima ließ daher diese Urlaube vorerst streichen, um dem Volk zu zeigen, dass sie aus ihren Fehlern gelernt hat.

Und der Masterplan scheint aufzugehen! Denn egal wo die beiden nun auftauchen, die Leute jubeln ihnen begeistert zu.

