Königin Silvia: Lügen, Betrug, Tränen - Der Albtraum wiederholt sich

Was hat Silvia in den rund 50 Jahren an der Seite von Carl Gustaf mitmachen müssen! Lügen, Betrug, Tränen – hinter den Palastmauern herrschte sicher nicht immer eitel Sonnenschein. Da wünscht sich die Königin bestimmt nur eins: endlich Ruhe. Doch der Albtraum von 2010 scheint sich zu wiederholen, Autor Thomas Sjöberg packt in seinem neuen Buch "Chefen" (deutsch: "Der Chef: Die Geschichte eines Skandals") Carl Gustafs angebliche Sexaffäre mit Sängerin Camilla Henemark wieder aus.