Königin Sofia nach Schock-Enthüllungen: Ihr ganzes Glück liegt in Scherben

Den Lebensabend in Ruhe und Würde verbringen – so hatte es sich die spanische Altkönigin Sofia ausgemalt. Doch die Schatten der Vergangenheit holen die 84-Jährige immer wieder ein! In einer TV-Doku (ab 21. 5. auf Sky) kocht die Affäre ihres Mannes erneut hoch. Der Film über Juan Carlos ist ein Stich in ihr Herz!