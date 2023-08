Königin Sonja: Furchtbare Szenen auf der Luxusjacht

Was ist passiert? Es ist bekannt, dass Märtha Louises Verlobter von sich behauptet, Menschen von schlimmen Krankheiten heilen zu können, sogar von Krebs. Nun erklärte er angeblich, dass die ärztlich verschriebenen Medikamente, die König Harald nimmt, dem Monarchen nur schaden würden. Doch das sahen Harald und Sonja anders. Der König hat einiges hinter sich: Blasenkrebs, Herzoperationen, Atemprobleme, da braucht er seine Tabletten. Das Gespräch wurde hitziger, doch das Königspaar verbat sich jede Einmischung.

Bald darauf wollte der Monarch eine Pille einnehmen, doch er konnte sie nicht finden, die kleine Box war verschwunden. Erst nach zwei Stunden tauchte sie wie durch Zauberhand wieder auf. Schnell geriet der Schamane unter Verdacht. Sonja war entsetzt! Was hätte ihrem Mann nur passieren können? Harald las seinem künftigen Schwiegersohn lautstark die Leviten. Von da an war die Stimmung eisig. Früher als geplant, bat Königin Sonja den Kapitän, nach Hause zurückzukehren. Das bittere Ende einer Reise, die so fröhlich begann…