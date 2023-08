Konny & Manu Reimann: Erste Worte nach dem Flammen-Inferno auf Hawaii!

Bereits vor einigen Tagen sorgte Manu Reimann für reichlich Verwirrung bei ihren Fans. Denn die Kult-Auswanderin verreiste ohne Ehemann Konny, um ihren Sohn Jason und die Enkelkinder Oliver und Kealan zu besuchen. Doch ihre Reise endete nicht dort. Anstatt in ihre Heimat zurückzukehren, wo gerade Angst und Schrecken herrschen, verkrümelte sich die Ehefrau von Konny Reimann nach London. Genau das sorgte bei den Fans des TV-Stars für mächtig viel Verwunderung. Während sich eine Vielzahl an Usern über ihr Schweigen zur Katastrophe ärgerten, schreibt eine besorgte Followerin unter den Reise-Post von Manu Reimann auf Instagram: "Ist euer zuhause auf Hawaii verschont geblieben von den Bränden?"

Und nun die Überraschung! Denn endlich meldet sich Manu Reimann zu Wort. Sie kommentiert die Frage ihres Fans: "Wir leben auf O‘ahu… nicht Maui." Naja, wirklich mitfühlend ist dieses kurze und knappe Statement nicht. Und das sehen die Fans der Auswanderin auch so. Eine Followerin schreibt: "Jeder darf machen, was er will und sagen was er mag oder auch nichts. Aber wenn man seit 8 Jahren seine Wahlheimat Hawaii hat und es eh nur 1,4 Mio. Einwohner gibt, (...) ist es schon eine Gute Sache ein paar mitfühlende Worte hier auf Social Media zu hinterlassen. Es geht nicht um Urlaub abbrechen, sondern um sich mit den Menschen und seiner Wahlheimat ein wenig solidarisch zu zeigen. Ich finde das sehr schade, es geht um Mitgefühl und Anteilnahme. Das kostet nichts. Schade Manu."

Mit dieser Aktion hat sich Manu Reimann nicht unbedingt beliebt gemacht...