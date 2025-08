Zurück in Deutschland: Die Reimanns sorgen für Festival-Überraschung

Der Weg zur Bühne war für die Reimanns allerdings kein Spaziergang. Wie bereits in den Jahren zuvor verwandelte starker Regen das Festivalgelände in eine einzige Schlammlandschaft. Manu schilderte auf Instagram den beschwerlichen Weg: "Wie ganz Wacken versank auch unser Weg in ehrlichem Festival-Matsch, der sich tapfer jeder Bewegung widersetzte.“