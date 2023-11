Konny & Manu Reimann: Schock-Fund in ihrem Garten!

Das passierte jedoch nur, wenn die beiden nicht zu Hause waren. "Nur manchmal, wenn wir dann zum Essen waren, oder ich musste zum Baumarkt, und ich vergessen habe, die Hühner einzusperren. Das war natürlich dann recht angenehm für Phoebie. Weil, dann hatten wir ein Huhn weniger..."

Eines Tages machten die TV-Auswanderer eine besonders gruselige Entdeckung. "Wir kamen nach Hause, gucken so kurz über den Rasen drüber, sehen wir einen Kopf aus der Erde gucken. Das eigenartige war da – rings um den Kopf und den Fuß war alles glatt. Da war kein Hügel und gar nichts." Phoebe verbuddelte alles, was ihr in die Pfoten kam. Konny und Manu fanden über die Jahre nicht nur Hühner, sondern auch eine Ente, ein Opossum und ein Steak in ihrem Garten...