Kostja Ullmann: Süßes Geheimnis gelüftet!

"Den Film habe ich etliche Male damals in den 90er Jahren geguckt und habe es natürlich geliebt. Das ist so eine tolle, emotionale Geschichte", schwärmt Kostja im Interview mit "Intouch Online". Vor allem Warzenschwein Pumba hat es ihm angetan. "Pumba ist eine Figur, die einfach witzig ist, ein bisschen tollpatschig. Solche Figuren braucht man in seinem Umfeld immer." Trotz aller Begeisterung hatte Kostja das Musical in Hamburg noch nie live gesehen und freute sich deshalb besonders auf den Abend.