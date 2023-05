Max Giesinger: Das war's - Karriere-Pause nach 7 Jahren

Weiter führt er aus, was ihn zu dieser Karriere-Pause bewegt: "Ich dachte mir so 'Ey, ich wohne in einer geilen Stadt, ich habe dieses Jahr schon so eine riesen Tour gespielt, ich fände es auch mal geil, mal zwei, drei Wochenenden im Sommer in Hamburg zu sein.' Ich war jetzt auf einer Hochzeit in Tschechien - so Dinge, die man sonst nicht machen konnte, weil man seinen Terminkalender immer so zugeballert hat. Es kommen so 20 Konzerte, ich schreibe gerade an neuer Musik, Platte ist geplant, aber erstmal ein bisschen chilli willi...ist auch mal ganz gut". Dann können seine Fans sich ja trotz seiner Pause auf neue Musik von ihm freuen. Eine kleine Auszeit sei dem Sänger nach so vielen verschiedenen Projekten ja auch mal gegönnt.

