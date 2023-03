Kronprinzessin Amalia der Niederlande: Jetzt will auch sie das Königshaus verlassen

Mit Freunden ausgehen, lachen, tanzen, frei sein – das, was ihre Kommilitonen genießen, vermisst Amalia sehr: "Zu Beginn meiner Studienzeit dachte ich, ich würde das tun, was Studenten tun. Leider ist die Realität eine andere. Ich will ganz ehrlich sein: Es fällt mir immer noch sehr schwer."

Auch interessant

Sie leidet unter den hohen Sicherheitsvorkehrungen, ist von Zweifeln geplagt. "Amalia wurde ihr ganzes Leben auf ihre Rolle vorbereitet. Sie hat sich darauf gefreut und war bereit. Doch jetzt hat sie ihr Selbstbewusstsein verloren", sind sich Königshaus-Experten laut "Freizeitwoche" sicher.